Vorarlberg: 15-Jährige verletzt - Unfallfahrer gesucht

Eine Mopedlenkerin wurde bei einem Unfall in Lustenau unbestimmten Grades verletzt - die Polizei sucht nach dem Pkw-Lenker.

Eine 15-jährige Mopedlenkerin fuhr am Samstag gegen 15 Uhr auf der Kirchstraße in Lustenau in Fahrtrichtung Reichsstraße. Dem Mädchen kam ein schwarzer Kombi entgegen, welcher an einem, am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbei fuhr. Die Jugendliche versuchte auszuweichen bzw. abzubremsen und kam zu Sturz. Der unbekannte PKW-Lenker blieben zunächst stehen und erkundigte sich nach dem Befinden der Mopedlenkerin. Nachdem diese angab, dass nichts passiert sei, setzte der Lenker seine Fahrt fort. Im Nachhinein begab sich das Mädchen jedoch zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus Dornbirn. Der unbekannte PKW-Lenker oder Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden.