Vorarlberg: 14-Jähriger greift Polizisten an

In der Nacht auf Donnerstag kontrollierten Polizisten einen 14-Jährigen am Bahnhof Dornbirn - der Jugendliche griff in weiterer Folge die Beamten an.

Die Polizeistreife führte gegen 2 Uhr in der Nacht eine Jugendkontrolle am Bahnhof Dornbirn durch. Im Zuge dieser Kontrolle wurde ein 14-Jähriger aus Hohenems aufgegriffen. Für weitere Abklärungen wurde der Bursche zu seiner Wohnadresse gebracht. Als er an seine Betreuungsperson übergeben werden sollte, wurde er zusehends aggressiver gegen die Beamten.