Vorarlberg: 12 Millionen Euro für Jugendbeschäftigung

Auch im kommenden Jahr bleibt die Jugendbeschäftigung einer der vorrangigen Investitionsschwerpunkte für das Land Vorarlberg.

Der Arbeitsmarkt in Vorarlberg entwickelt sich weiter positiv. Der Trend in Richtung Vollbeschäftigung hält an und insbesondere in Sachen Jugendbeschäftigung steht Vorarlberg im nationalen und internationalen Vergleich sehr gut da. Da es aber trotz dieser Entwicklung vor allem für gering bzw. schlecht Qualifizierte immer schwerer wird, Arbeit zu finden, bleibt die Jugendbeschäftigung einer der vorrangigen Investitionsschwerpunkte von Land und AMS. Heuer stehen fast 12 Millionen Euro für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für Jugendliche zur Verfügung und auch 2019 werden entsprechende Mittel budgetiert, um die Projekte fortzusetzen, betonten Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser im Pressefoyer am Dienstag.