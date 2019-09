"Vor.Radl-Parade": Ländle-Radtour für den guten Zweck

Mit dem Rad von Dornbirn nach Bregenz für den guten Zweck: Die Aktion soll zeigen, dass der Alltag auf zwei Rädern nachhaltig zu meistern ist.

Am Donnerstag, um 16 Uhr, startete die erste „Vor.Radl-Parade“: Zahlreiche Vorarlberger radelten ganz im Zeichen von Klimaschutz und Nachhaltigkeit gemeinsam vom Dornbirner Marktplatz in Richtung Bregenz. Die Radtour stand ganz unter dem Motto „Radle dich frei!“. Die Teilnehmer wollten ein Zeichen für eine zukunftsweisende Mobilität im Ländle setzen.

"Radle dich frei"

Ganz bewusst führte die Route die Radler an großen Unternehmen vorbei. In der heutigen Zeit sind viele auf der Suche nach einem alternativen Verkehrsmittel - auch für den täglichen Weg zur Arbeit. Umweltbewusst und unabhängig sollte es auch noch sein. Die Aktion "Vor.Radl-Parade" will zeigen, dass das nachhaltige Verkehrsmittel ganz offentsichtlich ist und will Mitarbeiter der Unternehmen dazu motivieren das Fahrrad mehr zu nutzen.