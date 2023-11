Vor Präsidentenwahl - 143 Prozent Inflation in Argentinien

In Argentinien lässt die enorme Inflation nicht nach. Im Oktober stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 142,7 Prozent, wie das nationale Statistikinstitut (Indec) mitteilte. Im September war die Rate bei 138,3 Prozent gelegen. Am kommenden Wochenende wählt das Land einen neuen Präsidenten.

Dennoch stehen die Inflation und der Wertverfall des Peso im Zentrum des Wahlkampfes. Am Sonntag geht der ultraliberale Populist Javier Milei in die Stichwahl gegen den Wirtschaftsminister der aktuellen Mitte-Links-Regierung, Sergio Massa. In der ersten Wahlrunde war der 51-jährige Massa mit mehr als 36 Prozent der Stimmen auf den ersten Platz gekommen. Milei, der sich selbst als "Anarcho-Kapitalist" beschreibt, die Zentralbank abschaffen und den US-Dollar als Währung einführen will, kam auf 30 Prozent.