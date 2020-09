Vor Mauritius droht weitere Ölkatastrophe

Nach einer von der Havarie des Frachters "Wakashio" vor der Küste von Mauritius ausgelösten Umweltkatastrophe droht dem Ferieninselstaat im Indischen Ozean erneut eine Ölverschmutzung: Zwei Besatzungsmitglieder eines an der Bergung des Wracks beteiligten Schleppschiffs starben bei einem Zusammenstoß mit einem Lastkahn voller Öl aus dem japanischen Tanker.

Der Schlepper versank in einer Korallenlagune im Nordosten der Insel, berichtete Greenpeace Österreich am Dienstag. Der Lastkahn war am Weg in den Hafen der Hauptstadt Port Louis und sei nun mit seiner Ladung gestrandet. "Es droht ein zweiter Ölunfall", warnten die Umweltschützer. Während zwei der acht Besatzungsmitglieder bei dem Unglück am Montag ums Leben kamen, wurden vier weitere gerettet, die Suche nach zwei Vermissten dauerte an.