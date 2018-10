Vor Erdogan-Besuch in Budapest: Regierung verbietet Protest

Kurz vor einem geplanten Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat die ungarische Polizei eine Gegendemonstration der linken Opposition verboten. Die links-liberale Demokratische Koalition (DK) wollte vor dem Gebäude der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA) demonstrieren, berichtete das Portal "444.hu" am Sonntag.

Die Polizei untersagte die Kundgebung mit der Begründung, dass “eine unter internationalem Schutz stehende Persönlichkeit am Schauplatz eintreffen wird”.

Erdogan wird am Montag zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in Budapest erwartet. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Der rechts-nationale Politiker hatte in der Vergangenheit Erdogans Türkei – zusammen mit Russland und China – als Vorbild für den “illiberalen Staat” bezeichnet, den er aufzubauen gedenkt.