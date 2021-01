Vor einem Jahr erster Corona-Fall in Italien gemeldet

Vor einem Jahr hat das Coronavirus SARS-CoV-2 Italien erreicht. Ein aus Wuhan nach Italien gereistes chinesisches Touristenpaar schleppte unerkannt die Infektion ein. Der 66-jährige Biochemiker und seine 65-jährige Frau wurden am 30. Jänner 2020 mit Corona-Symptomen ins römische Krankenhaus Spallanzani eingeliefert. Die Regierung in Rom verhängte den Ausnahmezustand. Italien versank im Corona-Notstand - ein Albtraum, aus dem das Land immer noch nicht erwacht ist.

Das chinesische Ehepaar war bereits einige Tage mit einer Touristengruppe in Italien unterwegs, bevor es in Rom ins Spital eingeliefert wurde. Zwölf Teilnehmer der selben Reisegruppe, sowie Mitarbeiter des Hotels, in dem das Paar in Rom übernachtet hatte, wurden untersucht. Das Hotel wurden geschlossen. Sechs Monate lang blieb das chinesische Paar zur Behandlung in der italienischen Hauptstadt, bevor es genesen war und nach einer längeren Rehabilitationsphase wieder in die Heimat zurückkehren konnte.