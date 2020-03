Vor dem Essen nach dem Essen …

Ich wurde gefragt, wie sich die Corona-Situation bei mir auswirke. Ich sagte: Ich nehme das durchaus ernst und halte mich unwillig an die Befehle meiner FremdbestimmerInnen im Staate. Muss ich ja auch wohl als öffentlicher Kulturveranstalter. „Und sonst?“, werde ich gefragt, „belastet dich die Situation?“. Also Händewaschen tu ich nicht anders als vorher in Unschuld, aber ich gebe gerne zu, dass ich mir nicht so gern Vorschriften machen lassen will von den gewählten Buberln da oben, die mir zu keinem Zeitpunkt glaubwürdig erscheinen, aber eben das Sagen haben und mit eingeübtem Trauermienenspiel in die Kameras bummerln. Ich habe bei dem ganzen Polittheater& Medien-Albauftrieb ein mulmiges Gefühl. Niemals möchte ich von diesen Polit-Alberichen gerettet werden. Im Innern habe ich eine klammheimliche Freude, wenn ich die leeren Massenstadien sehe, wenn ich sehe, was da alles abgesagt werden kann im hochgezüchteten Freizeitkapitalismus, dem nachzurennen wir bis zur Bewusstlosigkeit tagtäglich manipuliert werden, auf den wir offenbar recht gut verzichten können, wenn ein Alb von nirgendwo zum Poltergeist erhoben wird. Befehl von oben: „Macht in die Hosen! Zuhause! Einen Monat!“ Jaaaaaa! Wir sind halt schon zu lange tot, um noch in Quarantäne zu gehen. Wir sind längst drinn. Wer oder was steckt unter der Virus-Tarnkappe, würd ich gern wissen. Wisst ihr es, ihr geilen Globalisierer, Millionen-Vorstände, deren Aktien grad kurz herunterfallen, um dann umso höher zu steigen? Ihr, die ihr nie ins Gras sondern immer ins Gold beißt.