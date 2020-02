Vor dem Baubeginn für die neue Druckrohrleitung für Rodundwerk I

Nach rund 77 Jahren muss die Druckrohrleitung für das Rodundwerk I der illwerke vkw AG erneuert werden. Die Bauarbeiten starten in wenigen Wochen.

Parallel zur alten Leitung

Mit dem Ablauf der behördlichen Bewilligung für das Kraftwerk im Jahr 2024 werden nun einige Erneuerungsmaßnahmen notwendig. Direkt angrenzend an die bestehende Leitung soll eine neue Druckrohrleitung errichtet werden. Die Bauarbeiten starten in wenigen Wochen.

Der geplante neue Kraftabstieg wird einen Kilometer lang sein und das Staubecken Latschau in rund 1000 m Meereshöhe mit dem Pumpspeicherbecken Rodund I in 650 m Meereshöhe verbinden. Das Wasser wird talwärts durch einen hochliegenden Druckstollen und einen 36 Grad steilen Druckschacht mit anschließender Flachstrecke in die neue Verteilrohrleitung fließen und im Krafthaus Rodund den vier bestehenden Turbinen zugeführt. Vom oberen Becken bis zu den Maschinen überwindet das Wasser rund 354 Meter Fallhöhe, ehe es Strom produziert oder im umgekehrten Fall im Pump­betrieb Energie aus dem Netz nimmt und diese in Form von Wasser wieder speichert.