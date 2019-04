Vor dem Bahnhof ensteht nun eine Begegnungszone

Schritt für Schritt nimmt der neue Bahnhofsvorplatz Gestalt an. Bis zum Start der Gymnaestrada im Juli 2019 sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Bereits im November 2018 wurde in einer ersten Bauphase der Bereich zwischen Altem Kino und dem neuen Busterminal an der Unteren Bahnhofstraße sowie ein kurzes Stück der Landammanngasse neu gestaltet. Im Zuge dessen wurde auch der neue Busterminal an der Unteren Bahnhofstraße in Betrieb genommen. Hier können Fahrgäste jetzt zwischen Bus und Bahn komplett überdacht hin und her wechseln. Im nächsten Schritt wurde mit den Bauarbeiten in der Kreuzlingerstraße bis zur Kreuzung Am Bühel begonnen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Mai abgeschlossen sein – spätestens aber bis zur Gymnaestrada, die von 7. bis 13. Juli 2019 in Vorarlberg stattfindet. Finanziert wird der Bahnhofsvorplatz zur Hälfte von den ÖBB, zu 25 Prozent vom Land Vorarlberg und zu 25 Prozent von der Marktgemeinde Rankweil.