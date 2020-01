Vonn sagt offenbar Lugner per Twitter für Opernball ab

Lindsey Vonn wird offenbar doch nicht der Stargast von Richard Lugner am Opernball. Ein Freitag früh abgesetzter Tweet der Rekordskifahrerin klingt nach Absage: "Hey Leute, wollte euch nur wissen lassen, dass ich nicht in die Wiener Oper gehen (eigentlich: teilnehmen) werde. Hatte letzte Woche eine tolle Zeit in Österreich und freue mich auf meinen nächsten Besuch", ließ die 35-Jährige wissen.

Der Tweet im Original: "hey guys, just wanted to let you know I won't be attending the Vienna Opera. Had an amazing time in Austria last week and looking forward to my next visit. Bis gleich!"