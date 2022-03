Von Wolfurt in die ganze Welt

Die Doppelmayr Gruppe entwickelt zukunftsweisende Mobilitätslösungen und leistungsfähige Materialtransportsysteme.

Das beschert den Mitarbeitern des Unternehmens täglich spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem internationalen Umfeld.

Doppelmayr ist ein bodenständiges und zugleich modernes Familienunternehmen. Leistungsfähige Seilbahnen, effiziente Materialtransportsysteme und hochtechnologische Intralogistiklösungen gehören zu den Kernprodukten der Unternehmensgruppe. Der Weltmarktführer im Seilbahnbau sorgt immer wieder für Innovationen, Weltrekorde und auffällige Highlights. Ob in südamerikanischen Städten, in asiatischen Tourismusdestinationen oder ganz klassisch in den Skigebieten der europäischen Alpen. Seilbahnen bringen überall auf der Welt ihre Fahrgäste ans Ziel.

Als Verkehrsmittel im urbanen Raum sorgen Seilbahnen für komfortable Mobilität, im Sportbereich auf dem Weg auf die Skipiste oder in die Freizeit sind sie ein Vergnügen. Zu den kürzlich abgeschlossenen Projekten zählen unter anderem die Seilbahnen für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, die hochmoderne Dreiseilbahn Eiger Express in Grindelwald sowie die größte Intralogistiklösung der Firmengeschichte. Seit Sommer 2021 ist eine Seilbahn Teil des öffentlichen Nahverkehrs in Mexico City und für die Bewohner des Stadtteils Cuautepec, die direkte Verbindung zu einem der größten Verkehrsknotenpunkte der Metropole. Das Unternehmen LTW Intralogistics GmbH ist Teil der Doppelmayr Gruppe und besteht mittlerweile seit über 40 Jahren. LTW verbindet Regalbediengeräte, Fördertechnik und Software zu einem schnittstellenfreien Materialfluss. Die Experten von LTW entwickeln innovative Lösungen für den Material- und Gütertransport sowie vollautomatische Intralogistiklösungen. Vor Kurzem hat das Unternehmen den Standort in Wolfurt erweitert. Das gesamte Areal des Neubaus umfasst 5000 m2.

Erfolgsfaktor Mitarbeiter

Basis für den Erfolg sind die motivierten und engagierten Mitarbeiter. Werte wie Mut, Begeisterung und Wertschätzung prägen die Unternehmenskultur von Doppelmayr. Die Leidenschaft für Seilbahnen und maßgeschneiderte Intralogistik werden von jedem einzelnen Mitarbeiter gelebt. Es macht stolz, an der Entstehung von etwas mitzuarbeiten und dann zu sehen, wie es für Begeisterung sorgt. Immer wieder ist die Doppelmayr Gruppe auf der Suche nach Menschen, die zu genau dieser Begeisterung beitragen wollen. Als Qualitäts-, Technologie und Marktführer im Seilbahnbau betreibt die Doppelmayr Gruppe Produktionsstandorte sowie Vertriebs- und Serviceniederlassungen in 50 Ländern der Welt. Bis heute realisierte das Unternehmen über 15.100 Seilbahnsysteme für Kunden in 96 Staaten.