Von Wiener gegründete Sprachen-App für 385 Mio Euro verkauft

Die börsennotierte US-Bildungstechnologiefirma Chegg kauft die vom gebürtigen Wiener Bernhard Niesner mitgegründete Sprachlernplattform Busuu für 385 Mio. Euro. Das berichten der "Brutkasten" (online) und der "Kurier" (Dienstagsausgabe). Der Firmenverkauf ist der bisher größte Exit für den heimischen Start-up-Investor Hansi Hansmann.

Niesner und der Liechtensteiner Adrian Hilti gründeten Busuu im Jahr 2008 in Madrid und verlegten 2012 den Firmensitz nach London. 2010 investierte Hansmann nach eigenen Angaben ein paar Hunderttausend Euro in das Start-up und hielt damals 20 Prozent. Investoren haben bisher rund 16 Mio. Euro in die Sprachlern-App gesteckt.