Von wegen 1,90 Euro Gebühr! Durch Betrugs-SMS um 2.730 Euro abgezockt

Ein 31-jähriger Mann aus Mittelberg wurde Opfer eines Betrugs durch eine gefälschte SMS.

Vorsicht vor solchen SMS

Das böse Erwachen

Nach der Bestätigung der Zahlung stellte der 31-Jährige fest, dass ganze 2.730 Euro von seinem Kreditkartenkonto an die Firma "YOHO HON KONG LTD" abgebucht wurden.

Ähnlicher Fall in Kärnten

Am Donnerstag der Vorwoche ereignete sich in Kärnten ein ganz ähnlicher Fall von Internetbetrug. Ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor wurde Opfer eines Phishing-Angriffs. Der Mann erhielt eine SMS, in der er dazu aufgefordert wurde, einem Link zu folgen, um seine Bank-App "neu zu autorisieren". Der Mann folgte der Anweisung und gelangte auf eine gefälschte Webseite.