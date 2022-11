Juliana Rossnagel und Katharina Maier haben in der Rathausgasse das Juka’s eröffnet. In ihrer Angebotspalette wird viel Wert auf Regionalität gelegt.

Das Motto „Feines aus Vorarlberg“ steht ganz zentral in dem neu eröffneten Geschäft Juka’s in Bludenz. Anfang November fand die Eröffnung in den ehemaligen Geschäftsräumen der Modekette Cecil statt. Noch früher war das Elektronikgeschäft Lampert dort beheimatet. Die beiden Inhaberinnen Juliana Rossnagel aus Bludenz und Katharina Maier aus Göfis sind schon seit vielen Jahren befreundet, außerdem verbindet sie eine zehnjährige gemeinsame Berufserfahrung. „Wir sind einfach ein eingespieltes Team und verstehen uns großartig“, betont Julia Rossnagel. Die Nachfrage nach regionalen Produkten habe in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. „Mit Juka’s möchten wir vor allem Klein-Produzenten aus dem Ländle mit ihren Produkten unterstützen. Wir sind sozusagen ein Geschäft von Vorarlbergern für Vorarlberger. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben wir ein entsprechend großes Geschäftslokal gewählt. Jetzt ist genau die richtige Zeit für unseren Schritt in die Selbstständigkeit“, führt Julia Rossnagel weiter aus.