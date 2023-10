Von vielen Schritten ins Ungewisse bis zum großen Triumph

Hundert Unternehmer erkundigten sich beim Rankweiler Wirtschaftstreffen und dem Klasse-Vortrag von Blinden Extrem Bergsteiger Andy Holzner.

RANKWEIL. „In meinem ständigen Arbeitsalltag gibt es immer wieder große Herausforderungen und immer wieder warten viele Schritte ins Ungewisse. Gerade derzeit bei der Ortskernentwicklung müssen wir viele Hindernisse bewältigen und es braucht einen langen Atem. Verschiedenste politische Ansichten, Behördeverfahren und Grundstücksablösen, das sind viele Herausforderungen für mich und mein Team. Wenn aber erste Erfolge sichtbar werden dezimiert es die Ungewissheit und die Freude ist dann umso größer“, sagt Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall in ihrer ausführlichen Anspreche beim Rankweiler Wirtschaftstreffen mit knapp einhundert Unternehmer aus der Marktgemeinde Rankweil und der Region Vorderland und dem Großraum Feldkirch. Eine perfekte Organisation und Durchführung vom Event gab es vom Gemeindemarketing Rankweil unter der Leitung von Carolin Frei. Moderatorin Beatrix Spalt vom Marketing- und Kommunikationsteam der Marktgemeinde Rankweil führte gekonnt durch den Abend. Im Zentrum von Rankweil tut sich derzeit einiges. Der Wiederaufbau der Häusle Villa und der angrenzenden Stickerei ist in vollem Gang. Der Vorplatz vom Sigmund Nachbauer Denkmal wird neu gestaltet. Im kommenden Jahr sind diese Flächen für diverse Veranstaltungen im Ortskern nutzbar. Der Baufortschritt in der neuen Kinderbetreuung am Marktplatz ist deutlich erkennbar. Im Herbst 2024 finden siebzig Kids in sechs Gruppen ein neues Zuhause. Neuigkeiten gibt es auch im Areal Schleife. In der 3000 Quadratmeter großen Fläche mit drei Baukörpern wurde ein neues Nutzungskonzept entwickelt. Wohnungen und neue Arbeitsplätze werden in diesem neuen Areal entstehen. In der vorderen Ringstraße fehlen derzeit immer noch Grundstückablösen. Das Behördeverfahren liegt beim Land Vorarlberg. Der Baustart der vorderen Ringstraße inklusive dem Beginn der Umsetzung des ersten Kreisverkehr ist für 2025 geplant. Landschaftsplanerin Anna Detzlhofer hat vor Kurzem ein modernes Grünraumkonzept für die Ringstraße entwickelt. Viele Grünflächen und Bäumen werden im Ortszentrum Ringstraße dort umgesetzt. Inkürze fällt auch eine definitive Entscheidung über die Neugestaltung des Areal Raiffeisenbank und Rauch. Nach den neuesten Informationen vom Gemeindeoberhaupt Katharina Wöß-Krall stand der eineinhalbstündige Vortrag vom Blinden Extrem-Bergsteiger Andy Holzner aus Osttirol im Mittelpunkt des Rankler Wirtschaftstreffpunkt. Über zweihundert Tage im Jahr verbringt der seit der Geburt blinde Spitzensportler im Gebirge, beim Bergsteigen, Klettern und Skitourengehen. In seinem Klasse-Vortrag erzählte der begeisterte Alpinist von seinen Erfahrungen als „Blind Climber“ in den Bergen dieser Welt. Den Sehenden die Augen öffnen lautet das Motto von Andy Holzner. Beim Rankler Treffen der Unternehmer wurden Rankweil Vizebürgermeister Andreas Prenn, Gemeinderat Alexander Schwaszta, Geschwister-Künstlerpaar Mercedes und Franziska Welte, Bettina und Rene Nick (Skribo), Walter Herbolzheimer (Hotel Freschen), Norbert Lampert (ETG), Thomas Ammann (Ammann Bestattung), Alexander Angeloff (Gärtner Angeloff), Michaela Kreuzer (Post AG), Herbert Brandstötter (König KG), Hubert Breuß (Evatec), Agentur Jürgen Kaufmann, Annelies Kopf-Bauer (Gärtner Bauer), Facharzt Edgar Gopp, Hannes Fischer (Holzhandel), Wolfgang Loretz, Johannes Ölz und Gottfried Waidacher (Hypo Vorarlberg), David Wielath (Mayer Personalmanagement), Andrew Nussbaumer (Palastgastronomie), Johannes Breuß, Thomas Rotheneder (Fiat Rohrer), Caroline Stückler (Wollstube) und Andrea Knecht (Uhren Knecht) gesehen. Das Team vom Rankweiler Hof servierte Köstlichkeiten aus der regionalen Produktion.VN-TK