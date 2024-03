Von Sonne zu Regen - Föhn bringt wechselhaftes Wetter

Das Wochenende in Vorarlberg beginnt mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen. In den nächsten Tagen wird der Föhn stärker und sorgt für wechselhaftes Wetter mit Regenschauern und sinkenden Temperaturen.

Ein Hochdruckgebiet sorgt heute für überwiegend sonniges Wetter. Der Nebel am Bodensee und im Rheintal löst sich auf. In den Gebirgsregionen und in den Föhntälern im Süden ist mit starkem Südwind zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad. In der Nacht bleibt es trocken. Zu Beginn der Nacht ist der Himmel nur leicht bewölkt, später ziehen jedoch ausgedehnte Wolken über Vorarlberg. In einigen Gebieten mit Föhn kann es mildere Temperaturen geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen -2 und 7 Grad, abhängig vom Föhn.

Samstag

Am Samstag bleibt das Wetter trocken. Es gibt einen mäßigen bis starken Südföhn, der für mildes Wetter sorgt. In den Vormittagsstunden scheint noch für einige Zeit die Sonne, jedoch nehmen am Nachmittag die Wolken über den Bergen zu. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und +7 Grad in der Nacht und zwischen 10 und 18 Grad am Tag, begünstigt durch den Föhn.

Sonntag

Am Sonntag weht starker bis stürmischer Föhn, begleitet von ausgedehnten Wolken und nur wenig Sonnenschein. Im Montafon und der Silvretta kann es am Vormittag leicht regnen. Am Nachmittag lässt der Föhn nach und bis zum Abend ziehen viele Regenschauer über das Ländle, wobei die Schneefallgrenze von 160 auf 100 Meter absinkt. Nach einer milden Nacht mit Föhn bleibt es tagsüber sehr mild, aber nach dem Ende des Föhns kühlt es schnell ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen und +10 Grad, während die Höchstwerte zwischen 13 und 17 Grad liegen, bedingt durch den Föhn.

Mittelfristvorschau

Montag: Windschwaches Wetter unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets, insgesamt wechselhaft. Vormittags wechselnde Bewölkung mit kurzen sonnigen Abschnitten. In der zweiten Tageshälfte verbreitet Regenschauer. Schneefallgrenze zwischen 100 und 120 Metern. Tiefstwerte: -2 bis +4 Grad. Höchstwerte: 8 bis 13 Grad. Dienstag: Wechselhaft und relativ kühl. Viele Wolken und wenig Sonne, auch Regenschauer, besonders nachts auf Mittwoch verbreitet Regen und Schneefall. Schneefallgrenze zwischen 100 und 800 Metern. Schwacher Wind. Höchstwerte um 10 Grad. Mittwoch: Voraussichtlich trockenes Wetter und nach trübem Beginn tagsüber zunehmend sonnig. Leichter Westwind und Höchstwerte knapp unter 15 Grad.