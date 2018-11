Von Riad geführtes Militärbündnis will Deeskalation im Jemen

Saudi-Arabien und seine Verbündeten haben nur wenige Tage nach dem Beginn ihres Angriffs auf die Hafenstadt Hodeidah ihre Bereitschaft zur Deeskalation im Jemen-Konflikt bekräftigt. Aus dem von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnis hieß es am Montag, das Bündnis unterstütze entschieden den von der UNO angestrebten "politischen Prozess" zur Beilegung der Kampfhandlungen.

Am Donnerstag hatte die von den USA unterstützte Militärkoalition arabischer Staaten erneut eine Offensive auf die strategisch wichtige Stadt Hodeidah am Roten Meer gestartet, die von Rebellen gehalten wird. Im Hafen kommen mehr als 70 Prozent der Importe für das verarmte Bürgerkriegsland an, darunter auch dringend benötigte humanitäre Hilfe.