Von Möggers nach Lindau: Fuchs überlebt unter Auto

Ein merkwürdiger Wildunfall: Eingeklemmt zwischen Motorblock und Karosserie überlebte ein Fuchs die zwölf Kilometer zwischen Möggers und Lindau.

Ein 19-jähriger Autofahrer prallte in Möggers gegen einen Fuchs. Der Pkw war ziemlich langsam und es gab nur einen leichten Schlag, sodass der Fahrer weiterfuhr. Auf einem Parkplatz in Lindau stellte er dann fest, dass unter seinem Wagen der Schwanz des Tieres herausschaute. Die Polizei wurde hinzugerufen und es wurde festgestellt, dass das Tier noch lebte.

Tierärztin nahm Fuchs auf

Eine Lindauer Tierärztin half und konnte dem Fuchs zunächst eine Betäubungsspritze geben. Dann konnte Meister Reineke zwischen dem Stoßfänger des Wagens und dem Kühler herausgezogen werden. Augenscheinlich weitgehend unverletzt verbleibt der Fuchs zunächst in der Tierarztpraxis um am nächsten Tag in der Nähe der Unfallstelle in die Freiheit entlassen zu werden.