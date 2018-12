Von modern bis traditionell

Die Krippenausstellung im Gemeindesaal in St. Gallenkirch war ein wahres Dorfevent

Es ist jede der 35 ausgestellten Krippen ein absolutes Unikat. In liebevoller Handarbeit und in vielen Arbeitsstunden wurden die Krippen unter der Anleitung des Krippenbauvereins St. Gallenkirch gefertigt. Die Endprodukte wurden am vergangenen Wochenende im Gemeindesaal von St. Gallenkirch interessierten Besuchern gezeigt.