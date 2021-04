Von Merkur zu Billa Plus: "Das beste aus beiden Welten"

Mit dem heutigen Tag wurde aus dem Einzelhändler Merkur die neue Marke Billa Plus. Unter dem Dach der gemeinsamen deutschen Konzernmutter Rewe entsteht damit "das Beste aus beiden Welten", rührte heute Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti die Werbetrommel. Bis zu 2.000 Artikel würden preisgesenkt und das Angebot deutlich erweitert, versprach er. Bis 2024 soll es 100 neue Filialen geben, 200 Niederlassungen sollen erneuert werden.

Deutlich erweitert werden das Frischfleischangebot und die Bio-Linie. "Wir sind der einzige Lebensmittelhändler in Österreich mit hundert Prozent Frischfleisch bei Schwein, Rind, Huhn und Pute. Jede zweite österreichische Pute werde künftig über Billa und Billa Plus verkauft", kündigte Haraszti an. Das Angebot an Eigenmarken werde steigen, wobei es einen "Wettlauf" zwischen Eigenmarken und Industriemarken gebe. Herstellermarken "sind angehalten, Innovationen zu bieten". Wobei Haraszti betonte: "Wir sind ein verlässlicher Partner der Industrie." Eine Änderung gibt es auch in der Brotabteilung. Rund 100 Millionen Kaisersemmeln pro Jahr verkauft der Lebensmittelhändler, diese werden nun von konventionell auf "bio" umgestellt.