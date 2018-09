Von Menschen, Fabriken und Maschinen

Die Konzeptidee zum neuen „Industrielehrpfad“ in Dornbirn wurde vorgestellt.

Dornbirn. Industriegeschichte ist in Dornbirn allgegenwärtig. Für die einen ist es der Opa, der in der Textilfabrik gearbeitet hat, für andere der Arbeitsplatz in einem der revitalisierten Industriegebäude. Ein solches bildete auch den stimmungsvollen Rahmen für die Präsentation der Konzeptidee zum neuen Dornbirner „Industrielehrpfad“, die im Kunstraum Dornbirn stattfand. „Die Leute sind heute noch stark verwurzelt mit dem industriellen Erbe der ehemaligen Textilhochburg – übrigens sind heute mehr Menschen in den nachgenutzten Industriegebäuden beschäftigt als zur Blütezeit der Textilindustrie. Mit dem neuen Lehrpfad möchten wir das reiche industrielle Erbe in Dornbirn erlebbar machen“, erklärte Bürgermeisterin Andrea Kaufmann.

15 Erlebnisstationen

Das Projekt basiert auf einem Konzept von Klaus Fessler, das inzwischen mehrfach ergänzt und aktualisiert wurde. „Es wären mehrere Routen möglich gewesen, doch keine hat sich so angeboten wie die Wasserroute an der sich die industriellen Schätze wie Perlen auf einer Kette aneinanderreihen. Angedacht ist eine Route von insgesamt 6,5 Kilometern mit 15 Stationen“, führte Fessler aus. Die Strecke entlang der Dornbirner Ache und des Müllerbachs könne sowohl zu Fuß als auch per Rad absolviert werden, Startpunkt wäre das Industrieensemble Gütle, Ziel das Schaukraftwerk Forach. Auch eine kürzere Variante, speziell für Schulklassen ist angedacht. Einige industrielle Relikte entlang der Route wurden in den letzten Jahren bereits auf ehrenamtlicher Basis restauriert – jüngstes Beispiel ist die historische Dampfwalze an der Karrentalstation.

Bürger miteinbeziehen