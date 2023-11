Von der Leyen besucht Ägypten und Jordanien

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Samstag in Ägypten erwartet. In der Hauptstadt Kairo kommt sie mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi zusammen. Dabei geht es vor allem um den Nahost-Krieg, aber auch um ein geplantes Migrationsabkommen der EU mit Ägypten. Am Nachmittag reist von der Leyen zum Flughafen Al-Arisch in den Osten Ägyptens. An dem Airport unweit des Gazastreifens wird eine EU-Hilfslieferung erwartet.

Im Tagesverlauf reist die Kommissionspräsidentin weiter in die jordanische Hauptstadt Amman. Dort steht ein Treffen mit König Abdullah II. auf dem Programm. Von der Leyen hatte ihn kürzlich in Brüssel empfangen und ihm gut 900 Millionen Euro für Reformen in Jordanien in Aussicht gestellt. Das Land gilt ebenso wie Ägypten als Vermittler im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas.