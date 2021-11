Von der Ideenschmiede bis zum Ausbildungshub: Ein Jahr Merkur Innovation Lab

Im Herbst 2020 gründete die Merkur Versicherung ihr konzerneigenes Start-up.

Seitdem kümmert sich das junge Team um Machine-Learning-Lösungen und künstliche Intelligenz, streckt seine Fühler aber auch extern aus. Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen und die breite Vernetzung in der Szene lassen das Start-up weiterwachsen.

Mit dem Ende Oktober 2020 gegründeten Merkur Innovation Lab hat die Versicherung Innovationsgeschichte fortgeschrieben.Mit einer jungen Dame an der Spitze hat sich das Start-up innerhalb kurzer Zeit zu einer Schnittstelle entwickelt, die nicht nur an Zukunftslösungen arbeitet, sondern auch Wissenschaft mit Wirtschaft verbindet, also Theorie und Forschung mit Praxis verknüpft. Seit Kurzem auch als Partner des Unicorn-Projekts der Uni Graz: Der neu etablierten Drehscheibe für Science, Innovation und Unternehmertum.