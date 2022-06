“Von der Idee bis zum Bücherregal”

Buchprojekt der Klasse 4b der Praxisschule der PH Vorarlberg im Theater am Saumarkt präsentiert

Die österreich-mexikanische Künstlerin Pao Kitsch erarbeitete mit den SchülerInnen bemerkenswerte Collagen, in denen auch das zeitgeschichtliche Geschehen verarbeitet wird. Die Collagen wurden im Foyer des Theater am Saumarkt zur Ansich aufgehängt. Beim Texten und Lektorieren unterstützten die Schriftstellerin Erika Kronabitter und die Kulturvermittlerin Marie-Rose Rodewald-Cerha die Schülerinnen und Schüler.

Die Schüler konnten bei der Präsentation des Buchprojekts unmittelbar aus der Praxis, quasi aus erster Hand, berichten. Die Vorstellung des Buches erfolgte auf der Bühne im Theater am Saumarkt. Das Abschlussbuch der Klasse 4b mit den Lehrern Christine Aebi und Ralf Greiner wurde ein wertvolles Erinnerungsstück für die 4. Klasse. Stolz nahmen die Schülerinnen und Schüler ihr persönliches Buchexemplar in Empfang.

HE