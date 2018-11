Von der essbaren Stadt …

KLIMASCHUTZIDEEN.

„Nur wenn jeder Einzelne von uns bewusst im Sinne der Natur handelt, können wir die Wende schaffen“, sagt Thomas Mathis vom Projektteam „essbare Stadt Dornbirn“, das bei der Bewusstseinsbildung beginnt, Ziersträucher und -bäume mit Obst und Beeren tauscht, Hochbeet-Patenschaften für Schulen und Kindergärten anbietet und so die Hauptthemen „gesunde, regionale Lebensmittel“, „Insekten, Nützlinge, Bienensterben“ und „Bodenverbrauch und -nutzung“ breit anlegt, etwa in den Jugendwerkstätten, aber auch mit Flüchtlingen oder Langzeitarbeitslosen. Es folgt die Crowdfunding-Phase. Infos unter: www.essbare-stadt.com

Die Feldkircherin Nadine Ruhm verschenkt seit Jahren schöne verwendete Sachen, die sie nicht mehr braucht und freut sich, wenn sich viele Leute „Hübsches und Gutes von der Straße“ holen, soll heißen: Setzlinge, Blumensamen, selbstgemachte Kekse, Weihnachtskarten, Adventkränze oder Kleidung gibt es in der extra gebastelten Gratis-Box an Frau Ruhms Straßenrand an der Hauptstraße 68 in Gisingen, damit die Witterung den wertvollen Dingen nichts anhaben kann. Weiterverwendung macht Freude.