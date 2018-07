Von der Bühne auf die Sprungschanze

Fasnat-Zunft Dornbirn lud zum gemeinsamen Ausflug mit Höhenflug.

In drei Gruppen aufgeteilt musste der Teamgeist, Geschicklichkeit und Köpfchen unter Beweis gestellt werden. Mit vollem Einsatz meisterten die Teilnehmer einen 5-Kopf-Parallelski-Slalom und ein Segway-Labyrinth. Präzision war dann beim Bogenschießen gefordert und was auch ohne Tier-, Personen- und Flurschaden überstanden wurde.

Die nächste Station, die Audi-Arena, erreichte das Team nach einer kurzen Busfahrt in Oberstdorf. Die mächtigen Sprungschanzen bildeten dann auch beim gemeinsamen Mittagessen die perfekte Kulisse. Nach einer Führung über die größte Sprungschanze in Oberstdorf durften sich die ganz Mutigen über den Auslauf der Sprungschanze in einem aufgeblasenen LKW-Reifen in die Tiefe stürzen.