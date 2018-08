Von Brahms bis Wagner: Fest der Stimmen in Grafenegg

Ein hochkarätiges Fest der Stimmen hat am Sonntag beim Festival Grafenegg die Besucher erfreut. Von Liebesliederwalzern von Brahms im Auditorium bis zu Wagners "Walküre" im Wolkenturm, alles in edler Besetzung, standen die Zeichen ganz auf Wonnemond. Jeweils Ovationen.

Bei der vormittäglichen Matinee hatten Mojca Erdmann, Stefanie Iranyi, Dmitry Korchak und Luca Pisaroni ein vorzügliches Solistenquartett für allerlei amouröse Verwicklungen im Dreivierteltakt geboten. Helmut Deutsch und Saskia Giorgini sorgten am Steinway für das verlässliche pianistische Fundament. Beglückender Abschluss: Schuberts Streichquintett C-Dur D 956 in einer formidablen Interpretation von philharmonischer Güte mit dem Steude Quartett und dem Cellisten Sebastian Bru.

Auch die kommenden Termine in Grafenegg versprechen viel Interessantes: Schon am Dienstag steht das “Ink still wet”-Abschlusskonzert mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich und Kompositionen der Teilnehmer beim Workshop von Composer in Residence Ryan Wigglesworth auf dem Programm. Am Donnerstag musiziert Festivalleiter Rudolf Buchbinder mit dem European Union Youth Orchestra, tags darauf der dänische Geiger Nikolaj Szeps-Znaider mit den Bamberger Symphonikern. Ein Bernstein-Abend – u.a. mit Patricia Petibon und Elisabeth Kulman – folgt am Samstag, dem 25. August.