Vom Zuckerhut ins Ländle

Der FFC fairvesta Vorderland gibt eine weitere Neuverpflichtung für den kommenden Frühjahrsdurchgang in der Planet Pure Frauen Bundesliga bekannt.

Mit Anna Beatriz Tarantino Guilhermino Salino konnte der Vorderländer Bundesliga Club eine Stürmerin aus Brasilien verpflichten.

Die 21jährige, die zuletzt für Vasco de Gama spielte, sucht eine neue sportliche Herausforderung in Europa und will dabei unter anderem auch ihre Sprachkenntnisse verbessern. Der FFC darf sich auf eine schnelle, trickreiche Offensivspielerin freuen.

Sportlich nahm Anna Beatriz Tarantino Guilhermino Salino die in der Frühjahrssaison das Trikot der Vorderländerinnen tragen wird unter anderem im Admiral Cup, der Brasilianischen U20 Meisterschaft und in der Copa do Brasil teil.

Trainer Leandro Simonelli freut sich über den Neuzugang. “ Mit Anna Beatriz bekommen wir eine junge, hungrige – top motivierte Offensivkraft, die in Europa Fuß fassen will und uns sicher weiterhelfen kann“, so der Vorderland Chef über seine Landsfrau.