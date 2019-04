Vom Tun und vom Lassen

Eine Dornbirner Familie hat ein Wohnhaus aus den 50ern saniert. Notwendiges entschieden erneuert und Bewährtes unangetastet erhalten.

Betritt man das Reich von Tiffany, Severin und ihren Eltern, so pendelt man zwischen den Zeiten: Man steigt die Stiege zum um einen Halbstock aus dem Erdreich erhobenen Erdgeschoß an einem modernen Sockel aus glattem Sichtbeton empor zur im Original erhaltenen Haustüre und betritt eine Welt aus Fischgrätparkett, Küchenschränken aus den 30ern und Stuckdecken, die unangetastet eine Generalsanierung überstanden haben.

Nichts zerstören, was noch gut ist. Im Inneren wurden die Eingriffe auf das notwendige Minimum begrenzt, um den mit Erinnerungen behafteten und ansprechenden Raum möglichst vollständig zu erhalten. Zweifellos hatten die Errichter des Hauses in den 50ern Geschmack, den der damalige Architekt in einen Raum zu fassen vermochte, der auch für die heutigen Bewohner voller Lieblingsplätze steckt. Die Hausherrin entdeckt man bevorzugt in der Küche oder im Garten, und wer die ganze Familie sucht, wird am Esszimmertisch unter jener Lampe fündig, die schon seit fast 70 Jahren an der gleichen Stelle hängt.