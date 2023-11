Vom Traum ein Eishockey-Star zu werden

Der Eishockey-Goalie Fabian Pozzera (21) hat in Lustenau sein eigenes Eishockey-Geschäft eröffnet.

Lustenau Bei dem Lustenauer Fabian Pozzera dreht sich alles um den Eishockey-Sport. In den vergangenen drei Jahren war der junge Torhüter in Amerika – spielte in Utah und Kalifornien. Nun ist er im April wieder nach Hause zurückgekommen und trainiert für seinen sportlichen Durchbruch bei der VEU in Feldkirch. In seiner restlichen Zeit berät er in seinem neu eröffneten Eishockey-Geschäft in der Brändlestraße in Lustenau seine Kunden. „Ich möchte gerne vor dem Training etwas Sinnvolles machen, das mir Spaß macht. Ich möchte vor allem für die vielen Hobbymannschaften im Land eine Anlaufstelle werden. Im Moment gibt es in ganz Vorarlberg nur noch in Hohenems zwei weitere Eishockey-Fachgeschäfte“, so der Jungunternehmer mit seinem Geschäft „Fafa’s Hockeybarn“.