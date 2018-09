Vom Suchen und erfolgreich Finden

Den richtigen Beruf finden, das Vorstellungsgespräch erfolgreich meistern – bei Vorarlbergs erster Lehrlingsmesse am Berg erwarten die Besucher auch diesbezüglich hilfreiche Tipps und Angebote.

Um eine passende Ausbildungsstelle zu finden und flexibel zu sein, ist es hilfreich, verwandte Berufe kennenzulernen. Wer sich auf Lehrstellensuche macht, sollte sich selbst gut kennen sowie wissen, was ihm Spaß macht, was er kann und was er besser bleiben lässt. Diese Interessen und Stärken finden angehende Lehrlinge heraus, indem sie sich überlegen, was sie in der Schule sowie in ihrer Freizeit gerne machen. Oder gibt es vielleicht Verwandte, Bekannte oder Freun­de, die einen tollen Job haben?

Den Test machen

Um Jugendliche auf der Suche nach der für sie besten Lehrstelle zu unterstützen, ist auch die Plattform Lehrberuf.info bei #nextsteplehre vor Ort. „Lehrberuf.info versteht sich als Bindeglied zwischen Arbeitgebern, Schulen und den Lehrlingen von morgen. Hier vernetzen sich junge dynamische Menschen mit Unternehmen – Firmen finden ihre Talente und Talente ihre Förderer“, so „Lehrberuf.info“-Geschäftsführerin Claudia Nessler. Und so gibt die Lehrstellenplattform auch Hilfestellungen, um eine gute Entscheidung für die Ausbildung treffen zu können. Der Berufstest von Lehrberuf.info wertet Stärken und Schwächen sowie berufliche Vorlieben gezielt aus und verrät den Jugendlichen, welcher Berufstyp für sie ideal ist.

Von der Theorie in die Praxis

Nachdem schließlich sämtliche Ideen für die eigene Berufswahl notiert wurden, sollte man sich einen Überblick über die Arbeitswelt verschaffen und die Berufsideen­liste mit der Liste der Wünsche, ­Interessen und Fähigkeiten vergleichen – idealerweise direkt vor Ort an den Messeständen der Vorarlberger Unternehmen. Darauf aufbauend lohnt es sich, eine Auswahl von etwa zehn möglichen Berufen zu erstellen und in einem weiteren Schritt Informationen über diese Berufe zu sammeln: Welches sind die typischen Tätigkeiten? Welche Anforderungen gibt es? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich? Von der Theorie kann es schließlich in die Praxis gehen. Etwa fünf Berufe von der Liste sollten fürs Schnuppern infrage kommen. Diese Schnupperzeit sollten die angehenden Lehrlinge dazu nutzen, möglichst viel über den Beruf zu erfahren und bei Ausbildnern und Lehrlingen Fragen zu stellen. Nach diesen Tagen steht dann die wichtige Entscheidung an, ob eine Lehre in diesem Job infrage kommt.

Die Bewerbung als Visitenkarte

Doch damit ist die Suche nach dem Lehrberuf natürlich noch nicht vorbei. Nach Vorauswahl und Schnupperzeit geht es an die „Königsdisziplin“: die Bewerbung auf eine Lehrstelle. Und hier stellt das Anschreiben die erste Kontaktaufnahme mit dem potenziellen Arbeitgeber dar. Um einen positiven Eindruck zu hinterlassen, sollte es ein „gepflegtes Äußeres“ haben. Denn gerade diese schriftliche Bewerbung ist viel mehr als

Lebenslauf, Foto und Interessen – sie ist die Visitenkarte, die ein potenzieller Arbeitgeber als Erstes zu Gesicht bekommt. Umso wichtiger ist es, dass diese Unterlagen fehlerfrei und überzeugend sind.

Es sind nur ein paar kleine Regeln, die eine Bewerbung zu einer guten Bewerbung machen. Zunächst sei vorweggeschickt: je sauberer und klarer­ strukturiert die Unterlagen sind, umso eher werden sie auch wahrgenommen. Ein gepflegtes Äußeres ist für jede Bewerbung unerlässlich. Dazu gehören eine saubere und einheitliche Formatierung, eine möglichst einwandfreie Rechtschreibung und eine freundliche Anrede. Sie sollte aus einem Begleitschreiben, einem tabellarischen Lebenslauf, einem guten Porträtfoto, dem letzten Jahreszeugnis und einem aktuellen Zeugnis (auch Halbjahreszeugnisse oder Bestätigungen von Ferial­praktika) bestehen. Im Begleitschreiben sollte aus­geführt werden, warum man Interesse an der ausgeschriebenen Lehrstelle hat und weshalb man sich dafür geeignet fühlt. Doch hier bitte keine Romane schreiben. Schließlich soll das Begleitschreiben die Personalverantwortlichen bzw. die Lehrlingsausbildner neugierig machen – im Zweifelsfall ist vorher auch abzuklären, wer der genaue Adressat der Unterlagen ist. Für jede Firma sollte man idealerweise ein eigenes Bewerbungsschreiben verfassen. So kann man in das Begleitschreiben besser einfließen lassen, was an der Firma gefällt.

Bild nicht unterschätzen

Ebenfalls fehlerfrei, lückenlos und aktuell sollte der Lebenslauf sein. Hier kann es sich außerdem lohnen, Fähigkeiten und Hobbys zu nennen, die für den gewählten Beruf hilfreich sein könnten. Zum Lebenslauf gehört auch das Foto des Bewerbers, wenn man es nicht schon auf dem Begleitschreiben platziert. Das Bild sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein. Ebenso empfehlenswert sind natürliche Aufnahmen, keine gekünstelten „Kreationen“, die den Bewerber im völlig falschen Licht zeigen. Urlaubs- und Partybilder sowie Selfies haben in einer Bewerbung keinen Platz! Das unterstreicht auch Fotograf Pascal Hefti von Hefti Impressions aus Bludenz: „Der erste Eindruck ist nunmal entscheidend. Auf einem Bewerbungsfoto sollten Sie daher professionell und sympathisch erscheinen.“ Damit der Start in den Beruf mit einem offenen, ansprechenden Bewerbungsfoto in entspannter Atmosphäre gelingt, bietet er im Rahmen der Lehrlingsmesse am Berg eine tolle Chance: die Jugendlichen können kostenlos Bewerbungsfotos machen lassen.

Kontrolle ist besser