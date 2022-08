Vom Schreiben zum Hören

Wenn man Texte schreibt, klingen diese im Kopf mit der eigenen Stimme wieder. Aber wie hören sie sich an, wenn jemand anderes diese Texte interpretiert und liest? Was wird aus dem geschriebenen Wort und wie verhält es sich in anderen Köpfen. Klingt der Text noch „richtig“?

Zum zweiten Mal findet heuer im Zuge der Poligonale „schreiben:hören“ statt – ein gemeinsames Projekt mit „literatur.ist“ für Nachwuchsautoren, die sich für das Schreiben ebenso interessieren wie für das gesprochene Wort. Hauptanliegen dabei ist, den Schreibenden die einmalige Möglichkeit zu bieten, mit einem ganzen Team aus Professionisten des Bereichs Theater, ihre Texte zu er- und bearbeiten, um sie schließlich auch auf die Bühne zu bringen.

Im Zusammenhang mit der Theater-Produktion „Frankenstein“ lautet das Leitthema für die diesjährige Masterclass: „schreibt:umwelt:schreibt“. Wie in der erfolgreichen Erstausgabe im Sommer 2021 nehmen auch in diesem Jahr wieder drei Autoren am Workshop teil: Fabian Nägele (FL), Samuel Basil Rhomberg (AT) und Ines Strohmaier (AT).

Die erarbeiteten Texte werden im Kreativraum Hohenems in der Marktstraße 8 von den Schauspielern Pan Selle und Michaela Vogel präsentiert. Anschließend wird darüber auch mit dem Publikum diskutiert. Ein inspirierender Abend ist garantiert.

„Schreiben:hören“ – ein Projekt der Poligonale und „literatur.ist“

• Wann: Donnerstag, 11. August, 20.30 Uhr

• Wo: Kreativraum in der Marktstraße 8

• Karten: Die „Schreiben:Hören“-Aufführung findet mit dem „pay as you wish“-Prinzip statt: Zahle was es dir wert ist. Um Reservierung unter www.poligonale.com wird gebeten.

• Weitere Informationen im Kulturreferat unter Tel. 05576/7101-1250 oder E-Mail kultur@hohenems.at