Vom Lesen und Vorlesen

Die Protagonisten der Lesung am Donnerstag: v. l. Peter Niedermair, Peter Madsen, Heilgard Bertel, Hubert Dragaschnig und Kulturstadträtin Erika Kawasser (Foto: Julie Walser) ©Stadt Hohenems

Die Hohenemser Literatur läuft auf Hochtouren! Seit vergangenem Donnerstag besuchten bereits zahlreiche Gäste die verschiedenen Veranstaltungen.

„Die Seele denkt in Bildern“, so fasste die Hohenemser Künstlerin Heilgard Bertel die Lesung zu ihrem neuen Buch „mimesis – sprachliche Gesten“ treffend zusammen. Die gut besuchte Veranstaltung bildete zugleich den Auftakt der Hohenemser Literatur 2023.

Viele Sprachen, viele Bücher

Familien und Kinder hatten beim Lesepicknick am Samstag die Möglichkeit, Geschichten in verschiedenen Muttersprachen kennen zu lernen. „Die gespannten Augen der Kinder, das gebannte Zuhören der Eltern, der Austausch mit Händen und Füßen zwischen den Erwachsenen und mit Lächeln unter den Kindern – ein wunderbares, interkulturelles Erlebnis!“, so Maria Guevara-Trummer, Integrationsreferentin der Stadt Hohenems.

Die Neugier war groß, als das Talentemobil am Sonntag im Erholungszentrum Rheinauen durch das Eingangstor fuhr. Als Leseinsel unterwegs, bot es einen Ort für alle Baderatten und Bücherwürmer, die zum Lesen und Vorlesen gekommen waren. Auch am Montagnachmittag warteten die Schüler der Schulen im Herrenried schon ungeduldig darauf, dass die Bücherkisten ausgepackt waren und gemeinsam im Schulhof gelesen wurde.

Die drei Höhepunkte bis Samstag

Zufall und Jazz am Freitag, dem 16. Juni

Der Freitag- und Samstagabend versprechen einen krönenden Abschluss der diesjährigen Hohenemser Literatur: Am Freitag um 16 Uhr findet die zweite „Zufallsbegegnung“ im Garten des Jüdischen Museums statt: Zwei Personen der Öffentlichkeit werden eingeladen, zu dieser Zeit vor Ort zu sein. Die beiden wissen nicht, dass sie aufeinandertreffen. Das Publikum wird Zeuge eines spontanen Dialogs, von dem niemand weiß, wie er beginnt und endet.

Um 20 Uhr startet dann „Jazz & Literatur“ am Collini-Campus in der Schweizer Straße 53a: Mit „Petit Mal“ von der aus Hohenems stammenden Literatin Carolyn Amann, Phil Yaeger und dem Jazzorchester Vorarlberg erlebt das Publikum eine einmalige Uraufführung, in der Sprache zur Musik und Komposition zum Text wird.

Preisverleihungen zum Finale am 17. Juni

Am Samstag geht es ab 19 Uhr mit den Literaturhäppchen am Salomon-Sulzer-Platz los: Autorin und Jurorin Julya Rabinowich stimmt mit ihrer Lesung auf den Abend ein.

Um 20 Uhr startet der Ehrungsakt zur Preisverleihung des 8. Hohenemser Literaturpreises sowie des „aUGUST* – Jugendpreis der Sprache“.

Als Moderatorin konnte Carolyn Amann gewonnen werden: „Als Hohenemserin und Autorin ist es mir eine ganz besondere Freude, dieses Jahr die Verleihung des Literaturpreises zu moderieren. Der Hohenemser Literaturpreis lenkt den Fokus auf einzigartige Weise auf das verbindende Element von Sprache und zeigt, dass die Kunst am Wort keine Landesgrenzen hat. Gleichfalls legt auch der diesjährige aUGUST* den Fokus auf „Mehrsprachigkeit“, in transdisziplinärer Hinsicht, indem Sprache / Visualisierung und Animation sich überlagern und durchkreuzen“, so die Moderatorin.

Zum Einbruch der Dunkelheit erlebt das Publikum anschließend eine Live-Performance: Der Literaturpreis und die gesamte Literaturwoche werden als digitales Graffiti visualisiert und reflektiert. Ein würdiger Ausklang dieses Abends und der Hohenemser Literatur 2023!

Freitag, 16. Juni 2023:

• 16 Uhr: Zufallsbegegnung; Jüdisches Museum Hohenems, Garten

• 20 Uhr: „Petit Mal“; Collini-Campus, Garage, Schweizer Straße 53a

Samstag, 17. Juni 2023:

• 19 Uhr: Ein Abend der Preisverleihungen; Salomon-Sulzer-Platz und -Saal