Vom Kalten Krieg zur multipolaren Welt

Historiker Günter Bischof (69) war am Montag bei "Vorarlberg LIVE" und stellte sein neues Buch vor.

Als Experte des Marshallplanes hat sich der an der Universität New Orleans lehrende und aus Mellau stammende Historiker Günter Bischof auf beiden Seiten des Atlantiks einen Namen gemacht. Im Gespräch mit Gerold Riedmann in der Sendung "Vorarlberg LIVE" sprach der Universitätsprofessor nicht nur über sein neues Buch "Österreich und der Kalte Krieg" sondern nahm auch eine Einschätzung der geostrategischen Lage in der Welt vor. "Der Kalte Krieg beschreibt eine bipolare Welt mit den Ansprüchen der zwei Weltmächte USA und Sowjetunion. Heute leben wir in einer multipolaren Welt auch mit Europa als Faktor", betonte Bischof.