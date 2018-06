Vom „Iromännli“ zum Ironman

Rund 400 Teilnehmer stellten sich dem 29. „Luschnouar Ironmännli“.

Lustenau Wenn das „TriTeam“ Lustenau zum „Ironmännli“-Triathlon ruft, lassen Sportbegeisterte nicht lange auf sich warten. Kampfgeist, Fairness und gute Laune hielten am Sonntag Einzug in Lustenau. So war auch die 29. Veranstaltung bis zum letzten Teilnehmerplatz gefüllt. Bei bestem Wetter starteten knapp 400 motivierte Teilnehmer um 9 Uhr morgens den Sprint-Wettkampf um den Titel „Ironmännli“. In 16 Altersklassen unterteilt, starteten die Athleten mit dem 500-Meter-Schwimmen im Parkbad-Becken. Anschließend legten die Rennradfahrer eine Strecke von 18,1 Kilometer durch Lustenau zurück und zum Abschluss mussten noch 4.8 Kilometer zu Fuß bewältigt werden. Entlang der Strecke bejubelten zahlreiche Zaungäste ihre Favoriten.