Vom guten Umgang mit Patientinnen

Azra Muzaferovic lebt schon seit Kindertagen in Österreich.

Inzwischen ist Vorarlberg die zweite Heimat der gebürtigen Bosnierin ge­worden. Sie studierte Medizin in Innsbruck und kam 2013 ins LKH Feldkirch, weil sich dort die Möglichkeit bot, den Turnus zu ma­chen. „Ich habe mir das angeschaut und bin geblieben“, erzählt Muzaferovic. Heute arbei­tet sie als Fachärztin auf der Abteilung für Gy­näkologie und Geburtshilfe. Ihr Anspruch ist es, sich in Pränataldiagnostik weiterzubilden. „Gerade in diesem Bereich ist solides Wissen wichtig, um mit Patientinnen gut umgehen zu können“, sagt sie. Am Institut von Profes­sor Nikoloides in London, das als weltweit renommierteste Einrichtung für Pränatal­diagnostik gilt, absolviert Azra Muzaferovic derzeit eine Spezialausbildung. Im April 2020 kehrt die Fachärztin zurück und wird die prä­nataldiagnostische Ambulanz verstärken.