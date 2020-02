Vom diagnostischen Baustein zum großen Ganzen

Ihre Arbeit ist ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zur medizinischen Diagnose: Die Biomedizinischen Analytiker (BMA).

Sie lieben Naturwissenschaften und gehen den Dingen gerne auf den Grund? Dann passt das Bachelorstudium Biomedizinische Analytik. Es dauert drei Jahre und kann an mehreren österreichischen Fachhochschulen absolviert werden. Ab dem dritten Semester gibt es Praktika, am Ende des Studiums wird man mit ausgezeichneten Jobaussichten belohnt. Durch den rasanten Fortschritt in der Medizin sollte man bereit sein, ein Leben lang zu lernen. Dieses Engagement wird aber in den Vorarlberger Landeskrankenhäusern sehr gut honoriert.