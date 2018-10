Vom Buch zum Igel

VN-Heimat Kinderseite: BücherigelWie man aus alten Büchern tolle Herbstdekoration und Geschenke basteln kann.

Alles was ihr dazu benötigt ist ein altes Taschenbuch, das vielleicht nicht mehr im Bücherregal stehen will und je nach Wunsch Knöpfe, Filz, Draht oder Materialien aus der Natur mit denen ihr euer Büchertier verzieren wollt.

Beginnt Seite für Seite zu falten. Dafür nimmt man die untere rechte Ecke und knickt sie von innen bis an den Buchrücken heran. Die Kanten werden anschließend glatt gestrichen. Danach knickt man den Rest der rechten Seite in Richtung Buchrücken, so dass parallel zum Buchrücken ein Knick entsteht. Diese beiden Schritte werden nun Seite für Seite wiederholt und so entstehen nach und nach die Stacheln von eurem Igel. Wenn alle Seiten fertig geknickt sind, darfst du nicht vergessen, den Bucheinband zu falten. Jetzt kann man nach Belieben den Igel mit Augen, Nase etc. verzieren oder kleine Ohren befestigen, dann wird aus dem gefalteten Tier kurzerhand eine Büchermaus.