Vom Bodensee zum Kummaberg: Bestattung Reumiller eröffnet neues Büro in Hohenems

Das gesamte „Bestattung Reumiller“-Team, allen voran Geschäftsführer Daniel Dalmonek, freute sich über die offizielle Eröffnung des Zweitbüros in der Angelika-Kauffmann-Straße 20 in Hohenems am vergangenen Donnerstag.

Der Wunsch, mit Räumlichkeiten auch in der Kummenberg-Region vor Ort zu sein, erfüllte sich nun. Da das Team auch privat stark mit Hohenems und Götzis verbunden ist, kamen bis dato schon viele Anfragen bei Trauerfällen herein.

Durch ihre Verlässlichkeit, Empathie und das einfache „da sein“ für die Trauerfamilien ist „Bestattung Reumiller“ vorarlbergweit bekannt. Vor über 80 Jahren wurde das Familienunternehmen Reumiller in Hard gegründet und nun gibt es auch einen Standort amKumma.

„Als besonders wertvoll empfinde ich die unterschiedlichen Begegnungen mit den Menschen“, meint Daniel Dalmonek. Die wertschätzende und einfühlsame Art den Trauerfamilien gegenüber, spiegelt sich auch in den Trauerfeiern wider. Egal ob es eine Verabschiedung in der Kirche oder in einem individuellen Verabschiedungsraum ist, das Team steht den Trauernden von Anbeginn bis zum Ende hilfreich zur Seite.

Seit einiger Zeit werden auch Vorsorgegespräche immer wichtiger. Viele Menschen möchten sich über Kosten und Ablauf vorab informieren. Gerne kommt das Team auch persönlich nach Hause, denn in den eigenen vier Wänden bespricht sich manches leichter.

Sich Zeit nehmen für Geschichten, Erlebnisse und das einfache Kennenlernen hat einen hohen Stellenwert bei „Bestattung Reumiller“. Im modern eingerichteten Büro ist dafür Platz, Raum und Zeit.