Vom Berufswunsch zum Wunschberuf

Die BerufsInfoZentren des Arbeitsmarktservice Vorarlberg bieten umfassende Informationen zu allen Fragen der Aus- und Weiterbildung.

Welche weiterführende Schule oder welcher Lehrberuf passt zu mir? Wie soll es nach der Matura weitergehen? Welche Alternativen gibt es für mich, wenn ich mich beruflich verändern will? Welche Kenntnisse und Fähigkeiten sind am Arbeitsmarkt gefragt und wie kann ich sie durch Weiterbildung erlang-en? Welche Jobchancen habe ich nach der Lehre, der weiterführenden Schule oder der Höherqualifizierung?

Als erste Anlaufstellen in Sachen Berufsinformation und Bildungsberatung geben die BerufsInfoZentren Rat und Orientierung in allen Fragen zu Arbeitsmarkt und Beruf sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Auch wenn Sie sich individuell beraten lassen wollen: Im BIZ sind Sie richtig. Neben PCs mit Internetzugang finden Sie hier Broschüren und Videos zur Berufsinformation, zu Weiterbildungsmöglichkeiten und spezielle Frauen- und Mädcheninfos.

Workshops in Schulklassen

Zur Ergänzung des Berufsorientierungsunterrichts in der Schule bietet das BIZ diverse Workshops an. Die Beraterinnen und Berater des BIZ gehen dabei auf die Bedürfnisse der einzelnen Schüler und Schülerinnen ein, um sie bei der Berufswahl zu unterstützen. Unter www.biz-buchung.at finden Lehrpersonen das Angebot und können online einen Termin für ihre Klasse buchen.

Individuelle Berufs- und Bildungsberatung ist ein weiterer Schwerpunkt in den BerufsInfoZentren. Wer sich aus- und weiterbilden oder beruflich verändern möchte, profitiert von der persönlichen Beratung durch unsere Expertinnen und Experten.

Es ist herausfordernd, aus der Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten in einer sich immer schneller wandelnden Arbeitswelt die richtige auszuwählen. Das BIZ hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung über den Bildungs- und Berufsweg zu treffen.

Einmal jährlich finden in den BerufsInfoZentren Techniktage für Mädchen statt, bei denen diese ihr Interesse für handwerkliche und technische Berufe anhand eines praktischen Werkstücks erkunden und ihr Berufswahlspektrum durch Spaß an technischen Herausforderungen erweitern können. Interessierte Lehrpersonen wenden sich direkt an das jeweilige BIZ.