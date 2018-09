Vom Berg zurück ins Tal

Beim Dornbirner Alpabtrieb wurden Mensch und Vieh feierlich empfangen.

Dornbirn. Mehr als 2100 Rinder, 300 Milchkühe und 100 Pferde haben heuer den Sommer auf den Dornbirner Alpen verbracht. Inzwischen haben die meisten von ihnen die saftigen Bergwiesen schon wieder gegen die heimischen Stallungen getauscht. Die Übergabe des Viehs an seine Besitzer im Bereich der Enz wird dabei jedes Jahr zum Volksfest. So auch am Samstag – hunderte Zuschauer bereiteten Mensch und Vieh einen begeisterten Empfang. Wie jedes Jahr spielte die Hatler Bauernkapelle auf und die Mitglieder der Hatler Musig sorgten für das leibliche Wohl. Auch das Wetter spielte mit und zeigte sich nach den nächtlichen Regengüssen von seiner besten Seite.