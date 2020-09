Vom Alpenrhein in den Bodensee

Das Museum Rhein-Schauen freute sich am vergangenen Wochenende über zahlreiche interessierte Besucher.

Zahlreiche interessierte Bähnle- und Naturfans nutzten dabei am Wochenende die Möglichkeit und besuchten das Museum Rhein-Schauen am Werkhof in Lustenau. Die jungen Besucher konnten dabei eine Reise mit zwei kleinen Wassertropfen machen und erlebten so den Weg von der Quelle des Rheins bis zur Mündung in den Bodensee. Dazu wartete auf die Besucher in den drei Hallen in Lustenau mehr als 120 Jahre gelebte Geschichte, aber auch Gegenwart und Zukunft spannend und verständlich dargestellt. Beliebt auch die Ausstellung über die typischen Lebensräume im Alpenrheintal, wo auch die Geräusche des Wassers und der Tiere rund um den Fluss nach gehört werden konnten. Aber auch ein Abstecher in den Lokschuppen mit interessanten Infos über die Entwicklung der Dienstbahn und der Rheinregulierung durfte bei der Reise durch den Alpenrhein nicht fehlen.