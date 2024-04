Vollgas-Bluesrock-Spaß mit Joe Bonamassa in Wien

Ein zweistündiges Vollgas-Bluesrock-Konzert bot US-Gitarrist Joe Bonamassa am Freitagabend zum Abschluss seiner Europa-Tour in der ausverkauften Wiener Stadthalle F. Und es war ein Fest für seine treuen Fans, auch deshalb, weil der 46-Jährige immer wieder Slow Blues-Nummern einstreute, die er überraschend gefühlvoll interpretierte.

Joe Bonamassa selbst wechselte wie immer fleißig die Gitarren und spielte sich sicher durch sein traditionelles Repertoire. Apropos traditionell: Der Bluesrock-Star mischte auch einige "historische" Nummern in seine Setlist, so etwa "Well, I Done Got Over It" von Guitar Slim und das soulige "I Want To Shout About It" von Ronnie Earl and the Broadcasters. Irgendwann fragte Bonamassa per Eigenkomposition "Is It Save To Go Home" - war es offensichtlich nicht, denn er spielte dann noch mit viel Elan weiter und entließ sein Publikum nicht nach Hause. Die (einzige) Zugabe war dann vermutlich als "one for the road" gedacht: der Bonamassa-Klassiker "Slow Gin".