Vollgas auf den Pfänder: Radrennen am Donnerstag am Pfänder

Am Donnerstagabend findet die mittlerweile fünfte Auflage des Pfänderennens statt, einem mittlerweile traditionellen Radrennen auf den Bregenzer Hausberg.

Mit knapp 600 Höhenmeter auf knapp sechs Kilometer Strecke hat der Pfänder eine Steigung von durchschnittlich zehn Prozent und gilt als wirklich harte Herausforderung für jeden Rennradsportler. Eine gesperrte Straße und absolute Top-Fahrer aus dem Dreiländereck versprechen neue Bestzeiten.

Das Event der Bregenzer Equipe Hondo, einer Gruppe begeisterter Rennradler, ist die letzten Jahre stetig und behutsam gewachsen und zieht mittlerweile jedes Jahr an die 250 Starter aus dem gesamten Bodenseeraum an. Zusätzlich zum normalen Radrennen wird die Bergfahrlandesmeisterschaft ausgetragen, bei der vermutlich doch einige grandiose Zeiten auf den Pfänder zu erwarten sind. Das Pfänderrennen ist also in diesem Sinne auch wirklich in der Radsportwelt in Vorarlberg angekommen, wenn man die Equipe Hondo bittet, dieses Event ebenso auszurichten.

Eigenes Kinderrennen auf halber Strecke

Da der Radsport in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat, möchte man in diesem Jahr auch den Nachwuchs besonders ansprechen. Deshalb gibt es erstmalig ein eigenes Kinderrennen auf halber Strecke, dass von den Kleinsten ebenso alles abverlangen wird. Es gibt mittlerweile viele Radvereine in Vorarlberg, die speziell für die Kleinsten tolle Angebote haben und damit den Radsport noch bekannter machen. Getreue dem Motto: Hauptsache Bewegung!

Startgeld an karitative Einrichtung in Lochau

Ein ebenso besonderer Gedanke ist dem ausrichtenden Verein der Equipe Hondo in den letzten Wochen gekommen. Gerade in der derzeitigen Situation rund um die allgemeine Teuerung und Inflation ist es dem Radverein wichtig, auch Danke zu sagen und etwas zurückzugeben. Eine gesperrte Straße und die Möglichkeit dieses Radrennen auszurichten ist keine Selbstverständlichkeit, daher wird ein kleiner Beitrag des Startgeldes an eine karitative Einrichtung in Lochau zugewiesen, die bedürfte und in Not geratene Familien unterstützt.

Du willst spontan noch zuschauen? Der Zielbereich mit DJ und Empfang der Sportler ist vom Eichenberg aus mit dem Auto erreichbar und mit der Pfänderbahn kommst du ebenso ganz entspannt in den Zielbereich.