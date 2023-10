Volles Haus

Zahlreiche junge Leute aus den Pfarren St. Karl und St. Konrad folgten der Einladung zum Start der „Firmung NEU“ in Hohenems.

Pfarrer Thomas Heilbrun freute sich über die zahlreichen jungen Leute, die sich in Hohenems gemeinsam auf die Firmung vorbereiten. Um die Kraft des Heiligen Geistes zu verbildlichen, verglich er beim Kickoff den Spirit mit dem WLAN des Himmels und meinte, dass man anders durch das eigene Leben kommt, wenn man sich gut nach oben hin verbunden weiß. Die Firmvorbereitung in Ems beinhaltet interessante und vielfältige Aspekte wie z. B.: „Welche Talente hast du und wie setzt du sie für andere ein? Wie schaut dein Engagement für Menschen in Not aus? Was würde Jesus heute an deiner Stelle tun? Wann im Leben rechnest du mit Gottes Geist und was passiert bei der Firmung überhaupt?“