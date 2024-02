Volkstheater-Direktion ab Herbst 2025 wird bekanntgegeben

Am Donnerstagvormittag wird bekanntgegeben, wer das Wiener Volkstheater ab der Spielzeit 2025/26 in Nachfolge des amtierenden Direktors Kay Voges, der im September 2025 als Intendant nach Köln geht, leiten wird. Im Rahmen einer Pressekonferenz wird Roland Geyer (Vorstandsvorsitzender der Volkstheater-Privatstiftung) in Anwesenheit von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) die Entscheidung verkünden.

Für die künstlerische Leitung des Volkstheaters waren 47 Bewerbungen von Einzelpersonen bzw. Teams eingegangen, wobei der Frauenanteil bei rund 50 Prozent lag. Elf Bewerbungen langten aus Österreich ein, die restlichen stammten vornehmlich aus deutschsprachigen Nachbarländern. Eine Findungskommission hielt im Anschluss Hearings ab und sprach eine Empfehlung aus. Als potenzielle Nachfolgerinnen wurden zuletzt die deutsche Regisseurin Claudia Bauer, die dem Haus mit "humanistää!" im Jahr 2022 einen preisgekrönten Hit bescherte oder ihre Landsfrau Anna Bergmann, die im März am Volkstheater Horváths "Die Unbekannte aus der Seine" herausbringt, kolportiert. Gespräche hat es auch mit Ulrich Rasche gegeben, diese seien jedoch ergebnislos geblieben, wie der Regisseur im APA-Interview sagte. In Medienberichten ebenfalls genannt wurde der deutsche Schauspiel- und Opernregisseur Jan Philipp Gloger, derzeit Schauspieldirektor am Staatstheater Nürnberg, der bereits u.a. an der Volksoper und am Burgtheater ("Die Nebenwirkungen") inszeniert hat.