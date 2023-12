Volksschule Götzis Blattur als Initiator der neuen Schulsport Challenge

In der Götzner Bewegungsschule wurde die neue Jonglier Challenge mit Tücher präsentiert.

GÖTZIS. Das Landesschulsportreferat Vorarlberg mit den Mitarbeitern Christoph Neyer und Conny Berchtold hat in den letzten knapp vier Jahren aus der Not eine Tugend gemacht. Im ganzen Land wurden mehrere Schulsport Challenges für die Volks- und Mittelschulen aus der Taufe gehoben. Nach den landesweiten Wettbewerben im Ballspiel, Frisbee, Jonglieren mit dem Ball, Seilhüpfen, Gummitwist und Kids Athletic Challenge ist nun die Jonglier Challenge mit Tücher und Ball für Volksschulen an der Reihe. Die Volksschule Götzis Blattur mit Direktorin Sonja Stern und den Pädagoginnen Simone Mayer und Elisabeth Maier plus die Mittelschule Hohenems Herrenried mit Direktor Thomas Sabata und Lehrerin Elisabeth Märk haben zusammen mit den Kindern aus den beiden Schulen im Turnsaal der VS Götzis Blattur die sieben Übungen der Jonglier Challenge der Öffentlichkeit präsentiert. Christina Meusburger von der Marke Vorarlberg und Josef Lampert vom Vorarlberger Allgemeinen Sportverband (ASVÖ) waren sich bei der Präsentation in Götzis mit dabei und gaben für die Darbietungen der Kinder viel Applaus. Laufen, Springen, Werfen mit den Tüchern und kleinen Bällen gehören zu den leichten bis schweren Übungen die von den Schülern der ersten bis zur vierten VS-Klasse ab dem 8. Jänner bis Mitte Februar in ganz Vorarlberg zur Austragung kommen. Bis Weihnachten laufen noch die Anmeldungen zur nächsten Kinder-Challenge. Mehrere tausend Kids werden sich den Übungen stellen und hoffen einen Preis als erbrachte Leistungen zu ergattern. „Die Schüler sollen sich und müssen sich gerne bewegen. Bei uns steht der Sport im Mittelpunkt des Unterricht“, erklärt VS Götzis Blattur Pädagogin Simone Mayer, stellvertretend als Mitorganisatorin zur Challenge. Schon bei der Kids Athletics Challenge war die VS Götzis Blattur mit 150 jungen Sportlern mit viel Eifer und Begeisterung dabei.VN-TK