Volksoper beendete Premierensaison mit "Leyla und Medjnun"

Eine meditative, arabeske Umspielung des Themas der Liebe ist Detlev Glanerts Kammeroper "Leyla und Medjnun", deren Inszenierung durch Ruth Brauer-Kvam nun den Premierenabschluss der laufenden Saison der Wiener Volksoper darstellte. Mit dem 1988 uraufgeführten Werk setzt das Haus am Gürtel seine vor vier Jahren begonnene Bespielung des Kasinos am Schwarzenbergplatz mit einem Stück pro Saison fort.

Eben das entspricht aber letztlich dem Grundcharakter des melancholischen Dichters Medjnun, der Leyla liebt wie sie ihn, der jedoch nach der von der Familie erzwungenen Trennung in den Wahnsinn und die Vergötterung der Sehnsucht und der Liebe als solches flüchtet. Es ist die Egozentrik des unbedingt Liebenden, der nicht mehr anschlussfähig ist an seine Umwelt. Leyla indes liebt Medjnun als Person, nicht als Ideal und geht eben daran zugrunde. Gesungen wird dieses traurige Paar von Mara Mastalir, die optisch an eine junge Garanca erinnernd mit einem glasklaren, vibratoreduzierten Sopran überzeugt, während Alexander Pinderak an ihrer Seite sich bisweilen mit der Höhe abmühen muss.